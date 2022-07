S.e.b. : Oddo abaisse son objectif de cours sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Seb, avec un objectif de cours révisé à la baisse, de 134 à 106 euros.



Le bureau d'analyses indique que les résultats au titre du 1er semestre sont ressortis inférieurs aux attentes, avec un Ropa de 199 ME contre 215 ME attendu.



Au 2e trimestre (-5,1% à périmètre et change constants contre +0,4% au 1er trimestre), Seb a subi de plein fouet la guerre en Ukraine (-200pb), la non-récurrence de programmes de fidélisation (impact - 60pb) et les confinements en Chine (impact -220pb).



Dans ce contexte, Seb abaisse fortement sa guidance annuelle et table désormais sur un chiffre d'affaires stable en 2022 par rapport à 2021, avec une marge d'activité comprise entre 8 et 8,5%.



De son côté, Oddo abaisse ses estimations de Ropa de 18%, passant de 814 à 665 ME. En outre, mettant en avant 'des incertitudes sur la fin de l'année', l'analyste annonce abaisser ses prévisions de BPA sur la période 2022-2023 de 22% en moyenne.



