S.e.b. : Oddo abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Le groupe publiera son chiffre d'affaires du 3ème trimestre le 26 octobre au soir.



' Après une progression du chiffre d'affaires ' Grand Public ' pour le premier semestre 2021 de 12.7% par rapport au S1 2019, l'activité continuerait de rester soutenue sur le T3 avec une hausse que nous estimons à 9.4% (par rapport au T3 2019) ' indique Oddo.



' Pour le ' professionnel ', nous attendons une poursuite du redressement de l'activité avec une baisse limitée à environ 18% vs -25.8% au S1. Au final, nos estimations de CA T3 sont de 1890 ME en hausse par rapport au T3 2019 de +6.3% et de +5.2% vs le T3 2020 ' rajoute l'analyste.



' Sur l'ensemble de l'année, la guidance du groupe repose sur une hausse de son chiffre d'affaires supérieure à 10% (par rapport à 2020) ce qui semble prudent puisque nous retenons +12.7%. Par différence, le T4 s'apprécierait de +1.5% (+1% vs T4 2019) '.



Par prudence, Oddo a abaissé de 5% ses estimations de Ropa pour 2022 à 800 ME (contre 840 ME).



Oddo abaisse son objectif de cours à 177 E (contre 191 E) en raison de la réduction de son BPA de 6% en 2022. L'opinion Surperformance est maintenue par l'analyste.



