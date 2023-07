S.e.b. : Nomme un nouveau directeur général adjoint

(CercleFinance.com) - Le groupe Seb annonce la nomination de Cyril Buxtorf en tant que directeur général adjoint.



Membre du Comité Exécutif, il intègre le Comité de Direction Générale.



Seb rappelel que Cyril Buxtorf a rejoint le Groupe en 1997 et s'est forgé ' une solide expérience, tant sur les marchés que dans les Business Units au cours de ces 26 dernières années '.



En 2010, il intégrait les Business Units du groupe pour prendre la Direction Générale Entretien de la maison et Soin de la personne pendant 5 ans, avant d'évoluer, en 2015, en tant que Directeur Général du Continent EMEA/Grande Europe.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel