S.e.b. : Le groupe renoue avec la croissance au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - A l'issue du 3e trimestre Seb a enregistré des ventes de 1797 millions d'euros, soit une progression de 1,1% en données publiées, et de 4,4% en organique.



Le résultat opérationnel d'activité se chiffre à 324 millions d'euros, soit -20,4% en publié, -6,5% en organique.



Lors des neuf premiers mois de l'année, les ventes reculent de 7,9% en publié et de 6,7% en organique.



Le groupe s'attend à un recul des ventes de 5 à 6% à taux de change et périmètre constants pour 2020 avec un résultat opérationnel d'activité en retrait de 25 à 30%.





