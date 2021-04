S.e.b. : Hausse de 27,4% des ventes au 1er trimestre à 1 852 ME

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les ventes se sont établies à 1 852 ME au 1er trimestre 2021, en croissance de 27,4 % par rapport au 1er trimestre 2020.



L'activité Grand Public est en progression de 39,1% à tcpc alors que l'activité Professionnelle affiche une baisse de son chiffre d'affaires de 26,2% à tcpc par rapport à un 1er trimestre 2020.



Le Groupe SEB a réalisé au 1er trimestre 2021 un Résultat Opérationnel d'Activité (ROPA) de 198 ME, contre 18 ME au 31 mars 2020 (et 138 ME au 1er trimestre 2019).



' La croissance des ventes publiées 2021 pourrait être d'environ 10 %, incluant un impact devises négatif de l'ordre de - 100 ME, la marge opérationnelle d'activité pourrait être proche de 10 %, incluant des surcoûts (devises, matières et composants, fret) plus impactants qu'initialement anticipé, estimés actuellement à - 140 ME sur le Résultat Opérationnel d'Activité ' indique le groupe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.