S.e.b. : Hausse de 2,3% des ventes au 2e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Groupe Seb indique avoir réalisé au 2e trimestre 2023 des ventes de 1,79 milliard d'euros, en hausse de 2,3% en données publiées et de 6,8% à taux de changes et périmètre constants (tcpc), 'dans un environnement de marché encore incertain'.



Le résultat opérationnel d'activité (ROPA) a été pratiquement été multiplié par deux, passant de 59 ME au 2e trimestre 2022 à 115 ME au 2e trimestre 2023.



Dans ce contexte, la dette financière du groupe au 30 juin est en léger recul, à 2346 ME, contre 2447 ME un an plus tôt.



A la suite d'une reprise meilleure que prévu au 2e trimestre, Seb renforce ses perspectives pour 2023avec une croissance des ventes à tcpc d'environ 5% et une croissance du ROPA d'au moins 10%.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.