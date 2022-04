S.e.b. : Des ventes de 1 915 ME au 1er trimestre 2022 (+3,4%)

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe affiche des ventes de 1 915 ME au 1er trimestre 2022, en croissance de 3,4 %. Cette progression de 3,4 % inclut une croissance organique de + 0,4 % et un effet devises de + 3,0 %.



L'activité Grand Public a réalisé des ventes de 1 760 ME, en croissance de 2,2 % et en légère baisse (0,8 %) à tcpc, sur une base 2021 très élevée. Les ventes progressent par ailleurs de 14 % (base publiée) par rapport à 2019.



Avec une croissance de 20% en euros et de près de 17 % à tcpc, l'activité Professionnelle poursuit au 1er trimestre son redressement.



Le Résultat Opérationnel d'Activité (ROPA) du Groupe s'est élevé à 140 ME, incluant un effet devises de - 32 ME. A taux de change et périmètre constants, le ROPA est donc de 172 ME (198 ME au 1er trimestre 2021).



' Le Groupe SEB maintient pour 2022 son ambition de croissance du chiffre d'affaires et de progression du Résultat Opérationnel d'Activité ' indique la direction.



