S.e.b. : Cède plus de 6%, un broker abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Seb plonge de plus de 6% à Paris, pénalisé par une analyse de Oddo BHF qui maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre mais réduit son objectif de cours de 194 à 191 euros, ' compte tenu de l'évolution des comparables ', justifie l'analyste.



Seb a présenté un chiffre d'affaires semestriel de 3610 ME, en progression de 23.9%, tout à fait conforme aux attentes d'Oddo (3607 ME) et du consensus (médiane de 3567 ME). De la même manière, il n'y a pas eu de surprises du côté du ROPA, avec 320 ME enregistrés au cours du semestre quand le consensus tablait sur 318 ME en moyenne.





