S.e.b. : Berenberg ajoute le titre à ses 'top picks'

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé vendredi avoir ajouté le titre Seb à sa liste de moyennes capitalisations préférées ('top picks') dans le cadre du remaniement de sa liste pour le mois d'avril.



L'analyste dit s'attendre à une accélération des ventes du fabricant de petit électroménager dans les mois qui viennent ce qui - conjugué à un allègement de ses coûts - devrait soutenir ses marges bénéficiaires.



L'intermédiaire affiche une recommandation d'achat assortie d'un objectif de cours de 128 euros.



La liste de Berenberg inclut une quinzaine de valeurs dont Kinepolis, TeamViewer, Barco ou Elis.



