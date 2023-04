S.e.b. : Baisse de 5% des ventes au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le Groupe Seb indique avoir réalisé au premier trimestre 2023 des ventes de 1,82 milliard d'euros, en retrait de 4,9% en données brutes et de 3,7% à taux de changes et périmètre constants, 'dans un environnement de marché difficile'.



Le résultat opérationnel d'activité (ROPA) a été plus que divisé par deux à 65 millions d'euros, avec un effet embarqué des coûts de production 2022 sur les coûts des ventes et un effet de levier opérationnel négatif dû à la décroissance des ventes.



Seb confirme ses hypothèses 2023 d'une amélioration progressive des ventes grand public, d'une forte croissance des ventes professionnelles, ainsi que d'une marge opérationnelle en hausse sur l'ensemble de l'année.



