S.e.b. : Année record en 2021, les ventes dépassent les 8 MdsE

(CercleFinance.com) - Le groupe Seb annonce que ses ventes ont atteint 8,05 MdsE en 2021, soit une hausse de 15,5% à taux de change et périmètre constants (tcpc) par rapport à l'exercice précédent.



La croissance des ventes est la plus forte sur le continent américain (+19,1%), devant la région EMEA (+18,7%) et l'Asie (10,7%).



Au 4e trimestre, les ventes sont ressorties en hausse de 8,8% à tcpc, à 2,4 MdsE, par rapport au 4e trimestre 2002.



Le p.d.-g. du groupe a salué 'une année record' et indiqué que cette croissance 'exceptionnelle'avait permis de compenser les vents contraires et d'atteindre une marge opérationnelle d'activité de 10 %.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel