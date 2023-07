S.e.b. : Acquisition de l'entreprise Forge Adour

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce l'acquisition de l'entreprise Forge Adour spécialisée dans la fabrication de plancha en fonte émaillée.



Forge Adour est une entreprise familiale française spécialisée dans la conception, fabrication et commercialisation de planchas, d'accessoires et de cuisines d'extérieur à destination du marché grand public.



' Distribuée essentiellement en France, la marque basque iconique qui célèbre cette année ses 45 ans, a également initié ces dernières années une présence en Espagne, en Allemagne, en Suisse et au Bénélux, offrant ainsi des opportunités pour le développement de l'activité ' indique le groupe.



Thierry de La Tour d'Artaise, Président du Groupe Seb a déclaré : ' Produit incontournable de l'été de milliers de consommateurs, la plancha est sur un marché porteur ; par ailleurs les produits de la marque Forge Adour viennent complémenter l'activité plancha inox de la marque bretonne Krampouz, rachetée par le Groupe Seb en 2019 '.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.