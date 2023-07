S.e.b. : Alors que les ménages commencent à se rééquiper en électroménager, Seb renoue avec la croissance

(BFM Bourse) - Le spécialiste du petit électroménager a renoué avec la croissance au second trimestre sur ses principaux marchés. Conforté par la reprise des ventes entre avril et juin, Seb relève ses objectifs 2023.

Seb va mieux. Le spécialiste du petit électroménager annonce avoir renoué avec la croissance au deuxième trimestre après cinq trimestres consécutifs de repli. Le spécialiste du petit électroménager a été, l'an passé, l'une des victimes des arbitrages des ménages face à l'envolée de l'inflation et avait été pénalisé par l'effondrement de ses ventes en Ukraine et en Russie.

Cette fois-ci l'heure de la reprise a sonné pour le groupe français propriétaire d'une trentaine de marques, dont Krups, Moulinex, Rowenta, Calor ou Tefal.

Entre avril et juin, Seb a vu ses revenus progresser de 2,3% en données publiées à 1,79 milliard d'euros. A taux de change et périmètre constants, la croissance est encore plus forte et s'est élevée à 6,8%. Les ventes du spécialiste du petit électroménager reprennent le chemin de la croissance. Au premier trimestre, le groupe avait vu ses ventes se contacter de 3,7% à taux de change et périmètre constants.

Le chiffre d'affaires du groupe Seb ainsi reculé de 1,5% au premier semestre, à 3,612 milliards d'euros. Mais à taux de change et périmètre constants, les ventes ont progressé de 1,3%.

Dans le détail, la Chine a tiré l'activité, progressant de 5,5% au deuxième trimestre en données comparables grâce aux performances de la filiale locale de Seb, Supor. En Europe Occidentale, le groupe affiche des ventes positives (+3,3%) après un 1er trimestre en recul de 10 %. En France, Seb dit avoir augmenté ses ventes de plus de 10 % entre avril et juin. A contrario, la zone Amériques (-6,6%) a continué de souffrir au deuxième trimestre.

Les ventes aux professionnels (machines à café professionnelles, crêperies) ont progressé de 21% sur un an à taux de change et périmètre constants au deuxième trimestre. Sur l'ensemble du premier semestre, cette activité a progressé de 25% à taux de changes et périmètre constants, à 435 millions d'euros.

"Dans la continuité des résultats du groupe en 2022, notre activité professionnelle a connu un excellent début d’année 2023" se félicite Seb. La société confirme nourrir de fortes ambitions de développement sur ce segment et a donc fait l'acquisition en février du fabricant italien de machines à café expresso La San Marco et du spécialiste suisse de matériel culinaire à destination des professionnels Pacojet en mai.

Des objectifs relevés pour 2023

Un peu plus bas dans les comptes, l’amélioration est aussi visible au deuxième trimestre. Le résultat opérationnel d'activité (ROPA) a quasiment doublé passant de 59 millions d'euros au second trimestre 2022 à 115 millions d'euros au second trimestre 2023.

Sur l'ensemble du semestre en revanche, le ROPA est s'est contracté de 9,5% en données publiées sur un an, à 180 millions d'euros. L'évolution est stable en données comparables. La marge correspondante ressort ainsi à 5% au premier semestre, contre 5,4% à fin juin 2022.

Le bénéfice net s'inscrit pour sa part en hausse, à 76 millions d'euros, contre 72 millions d'euros au premier semestre de l'exercice précédent.

Fort de cette activité supérieure à ses attentes au second trimestre, Seb a revu à la hausse sa ses objectifs 2023. Le groupe table désormais sur une progression d''environ 5% du chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants et sur une croissance d'au moins 10% de son résultat opérationnel d'activité.

"Seb devrait renouer avec ses standards historiques de croissance des revenus et de rentabilité dès 2024. Nous avons intégré sur 2024-2026 une croissance des revenus consolidé de 4-5% intégrant une croissance en Chine dans cette épure en rythme annuel. La montée en puissance du Professionnel (mieux margé) et de nouveaux émergents participeront à la croissance organique future", avance TP ICAP Midcap dans sa note consacrée à Seb. Le bureau d'études confirme ainsi sa recommandation à l'achat et a ajusté à la marge son objectif de cours à 118 euros contre 119 euros.

A la Bourse de Paris, le marché apprécie ce point d'activité et ce relèvement des perspectives. L'action Seb s'adjuge 5,40% vers 10h20, signant la deuxième forte hausse du SBF 120, derrière Sopra Steria (+7,9%).

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse