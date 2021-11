Sanofi : Vers un congé parental rémunéré de 14 semaines

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi a annoncé mardi qu'il allait proposer un congé parental rémunéré de 14 semaines à tous ses salariés à partir de l'an prochain.



Ce congé rémunéré prolongé sera offert à tous les salariés en contrat à durée indéterminée qui accueillent un enfant, ou dont le ou la partenaire accueille un enfant.



Cette mesure, effective à compter du 1er janvier 2022, pourra être appliquée que ce soit dans le cadre d'une naissance, d'une adoption, d'une maternité de substitution ou d'une tutelle.



Le groupe pharmaceutique explique que ce nouveau régime a pour but de soutenir les familles et de donner aux parents la possibilité de se préparer à l'arrivée de leur enfant et de l'accueillir dans les meilleures conditions.



Le laboratoire évoque aussi l'objectif de garantir l'égalité au travail.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.