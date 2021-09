Sanofi : Va fabriquer le Comirnaty en Allemagne

(CercleFinance.com) - L'Agence européenne du médicament (EMA) a annoncé hier soir que son comité des médicaments à usage humain (CHMP) a approuvé deux nouveaux sites de fabrication destinés à la production du Comirnaty, le vaccin Covid développé par Pfizer/BioNTech.



L'un d'eux est exploité par Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), tandis que le second est exploité par Siegfried Hameln GmbH, à Hameln (Allemagne).



Dans les deux cas, il s'agira de fabriquer le produit fini. Au total, les deux sites permettront de fournir jusqu'à 50 millions de doses supplémentaires du vaccin dès 2021. En effet, ces approbations ne nécessitent pas d'être validées par la Commission européenne et les sites peuvent devenir opérationnels immédiatement.





