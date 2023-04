Sanofi : Une ex-ministre rejoint le Conseil pour la diversité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce la nomination d'Elisabeth Moreno, ancienne ministre déléguée à l'Égalité entre les femmes et les hommes, à la Diversité et à l'Égalité des chances, au sein de son Conseil pour la Diversité, l'Équité et l'Inclusion (DE&I) pour les trois prochaines années.



Créé en 2022, cet organe consultatif a pour rôle de soutenir la stratégie DE&I de Sanofi, de suivre les progrès réalisés pour atteindre les objectifs que l'entreprise s'est fixés à l'horizon 2025 et de dispenser des conseils afin d'amplifier son impact dans ce domaine.



“J'apporterai mon expertise pouraccompagnerl'équipe dirigeante de Sanofi à réfléchir et à mettre en oeuvre sa stratégie pour construire une entreprise plus résiliente, plus durable et plus inclusive grâce à des initiatives responsables ayant un impact économique, social et environnemental positif', a commenté Elisabeth Moreno.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.