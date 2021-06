Sanofi : Stable malgré l'échec d'une étude pour venglustat

(CercleFinance.com) - Sanofi reste stable à Paris, en dépit de l'annonce par le groupe de santé, ce matin, de l'arrêt du développement de son candidat médicament venglustat dans le traitement de la polykystose rénale autosomique dominante (PKD).



Oddo BHF voit dans cette annonce 'une déception évidente dans la dynamique clinique de ces dernières semaines du groupe, mais qui ne remet pas en question à ce jour l'intérêt de la molécule', et maintient sa recommandation 'surperformance' sur le titre.



Sanofi a d'ailleurs précisé que le profil de sécurité reste cohérent avec les résultats rapportés antérieurement, et que les données relatives aux biomarqueurs tirées de cette étude ont confirmé qu'il exerce bien un effet inhibiteur sur la voie des glycosphingolipides.



