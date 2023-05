Sanofi : Résultats positifs présentés dans la BPCO

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi fait part de la présentation de résultats positifs d'un essai de phase III évaluant l'utilisation expérimentale de son Dupixent dans la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), au congrès international de l'American Thoracic Society.



Selon ces résultats, publiés simultanément dans le NEJM, Dupixent est le premier et seul médicament biologique expérimental ayant permis d'obtenir une réduction significative de 30% des exacerbations aiguës modérées à sévères, comparativement à un placebo.



Il a aussi amélioré significativement la fonction respiratoire aux semaines 12 et 52, avec des améliorations numériques dès la deuxième semaine, ainsi que la qualité de vie et les symptômes respiratoires, avec des améliorations numériques dès la quatrième semaine.



'La BPCO est la troisième grande cause de décès dans le monde et aucun nouveau médicament pour le traitement de cette maladie n'a été approuvé depuis plus de dix ans', souligne le géant français de la santé.



