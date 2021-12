Sanofi : Résultats positifs pour le vaccin contre la Covid-19

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi et GSK annoncent qu'une dose unique de rappel de leur candidat-vaccin recombinant adjuvanté contre la Covid-19 a permis d'obtenir des réponses immunitaires fortes, selon les résultats préliminaires de l'essai clinique VAT0002.



Cet essai évaluant du vaccin en dose de rappel a montré une multiplication de l'ordre de neuf à 43 des anticorps neutralisants, quel que soit le vaccin reçu en primovaccination, dans toutes les tranches d'âge étudiées, ainsi qu'une bonne tolérance du vaccin de rappel.



L'essai de phase III se poursuit et ses résultats sont attendus au premier trimestre 2022. Sanofi et GSK entendent soumettre les données de leur vaccin de rappel aux autorités réglementaires dès l'obtention des résultats de phase III.



