Sanofi : Réduit de 78% le prix catalogue de l'insuline Lantus

(CercleFinance.com) - Sanofi va réduira de 78% le prix catalogue aux États-Unis de Lantus (insuline glargine injectable) 100 unités/ml, l'insuline de Sanofi la plus prescrite aux États-Unis.



L'entreprise fixera également un plafond de 35 dollars sur le reste à charge de Lantus tous les patients qui bénéficient d'une assurance santé.



' Ces mesures, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2024, s'ajouteront aux décisions déjà prises en juin 2022 pour réduire le coût des médicaments contre le diabète. Le lancement d'un biosimilaire de Lantus à un prix réduit de 60% par rapport à son prix catalogue et le plafonnement du reste à charge de l'insuline à 35 dollars pour toutes les personnes sans assurance ' indique le groupe.



Sanofi réduira également de 70% le prix catalogue de son insuline à courte durée d'action Apidra (insuline glulisine injectable) 100 unités/ml.



