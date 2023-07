Sanofi : Réalise l'acquisition de Qunol aux Etats Unis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce avoir conclu un accord définitif en vue de l'acquisition de Qunol®, une marque américaine leader sur le marché de la santé et du bien-être.



Cette opération renforcera la gamme des vitamines, minéraux et suppléments (VMS) de l'activité Santé Grand Public de Sanofi.



' Les VMS représentent l'une des catégories du marché de la santé grand public qui affiche la croissance la plus rapide et la plus importante aux États-Unis, en particulier dans le segment dynamique du ' vieillissement en bonne santé ' ' indique le groupe.



Julie Van Ongevalle, Vice-Présidente Exécutive, Santé Grand Public, Sanofi a déclaré : ' L'acquisition de Qunol cible tout particulièrement le segment en pleine croissance du ' vieillissement en bonne santé ' et comble une des lacunes de notre portefeuille aux États-Unis, nous donnant ainsi la possibilité de renforcer notre présence sur ce marché et de donner un coup d'accélérateur à notre croissance. '



