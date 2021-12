Sanofi : Publication favorable à Dupixent dans le NEJM

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi fait part de la publication par le New England Journal of Medicine (NEJM) de résultats positifs d'un essai pivot consacré à son Dupixent (dupilumab) dans le traitement de l'asthme modéré à sévère non contrôlé de l'enfant âgé de six à 11 ans.



Le groupe de santé rapporte que Dupixent a permis de réduire significativement les crises d'asthme sévères et d'améliorer la fonction respiratoire et le contrôle de l'asthme. Ces résultats confortent en outre le profil de tolérance bien établi du produit.



Ces données ont motivé l'approbation que la FDA a délivrée le 20 octobre à Dupixent pour le traitement d'appoint de l'asthme modéré à sévère à phénotype éosinophilique ou dépendant des corticoïdes par voie orale, chez l'enfant âgé de six à 11 ans.



