Sanofi : Publication de deux études positives sur fitusiran

(CercleFinance.com) - Sanofi fait part de la publication des résultats de deux études de phase III sur fitusiran publiées dans The Lancet et The Lancet Haematology, qui 'montrent son potentiel à répondre aux besoins médicaux de tous les patients atteints d'hémophilie'.



Ces deux études de phase III baptisées ATLAS-INH et ATLAS-A/B, dont les résultats ont été présentés au Congrès de l'American Society of Hematology 2021, ont atteint leurs critères d'évaluation primaires et secondaires.



'Une prophylaxie par fitusiran a permis d'obtenir des améliorations cliniques significatives et de protéger contre les saignements toutes les populations atteintes d'hémophilie incluses dans ces études', précise le groupe de santé.



