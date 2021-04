Sanofi : Projet de site de production de vaccins à Singapour

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce un investissement de 400 millions d'euros sur cinq ans pour la création, à Singapour, d'un centre spécialisé dans la production de vaccins, faisant appel à des technologies de fabrication digitales de pointe.



Ce site donnera à Sanofi les moyens de produire des vaccins innovants à très grande échelle pour l'Asie et de répondre rapidement aux risques de futures pandémies. Il complétera aussi ses capacités de fabrication en Europe et en Amérique du Nord.



Le projet, qui devrait également donner lieu à la création de jusqu'à 200 emplois, est actuellement en phase de conception et les travaux de construction devraient débuter au troisième trimestre de 2021.



