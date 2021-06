Sanofi : Projet de centre dédié aux vaccins à ARNm

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce qu'il va investir près de 400 millions d'euros par an dans un Centre d'excellence dédié aux vaccins à ARNm. Premier du genre, il aura pour mission d'intensifier le développement et la mise à disposition d'une nouvelle génération de vaccins.



Il rassemblera environ 400 collaborateurs spécialisés et intégrera toutes les capacités nécessaires au développement et à la production de vaccins à ARNm, avec des équipes déployées sur les sites de Cambridge (Massachussetts) et de Marcy-L'Étoile (France).



Entièrement financé par la réaffectation de ressources, cet investissement vise une application à la vaccination de routine contre des maladies présentant des besoins médicaux importants. Au moins six candidats cliniques sont attendus d'ici à 2025.



