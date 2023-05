Sanofi : Présentera des avancées pour le Dupixent

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce qu'elle présentera de nouvelles données à l'American Thoracic Society (ATS 2023) qui se tiendra cette année du 19 au 24 mai. Ces données démontrent des avancées significatives dans le Dupixent et le pipeline respiratoire plus large.



Au total, 17 résumés présentent de nouvelles données sur Dupixent, l'itepekimab et la molécule anti-IL-13/TSLP NANOBODY dans la BPCO et l'asthme.



Les présentations sur l'utilisation expérimentale de Dupixent dans la BPCO comprennent deux résumés de dernière minute pour l'essai BOREAS.



Une autre présentation de dernière minute montre la preuve du mécanisme dans l'asthme pour le premier produit biologique novateur ciblant à la fois les voies TSLP et IL-13.



'Nous sommes impatients de partager les résultats issus de l'essai pivot de Dupixent dans la BPCO. Nous pensons que ces résultats, s'ils sont approuvés, ont le potentiel de transformer le paradigme du traitement de cette maladie dévastatrice et débilitante', déclare Naimish Patel, M.D. et directeur du développement mondial, Immunologie et Inflammation chez Sanofi.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.