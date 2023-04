Sanofi : Période d'attente expirée pour Provention Bio

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce l'expiration de la période d'attente prévue par la loi antitrust Hart-Scott-Rodino de 1976, remplissant ainsi une condition au projet d'acquisition de Provention Bio par le géant français de la santé.



Le 24 mars, Sanofi a lancé une OPA en vue de l'acquisition de la totalité des actions ordinaires en circulation de Provention Bio, au prix unitaire de 25 dollars, offre qui expirera ce 26 avril au soir, mais pourra être prolongée.



La clôture de l'offre est assujettie à diverses conditions, dont l'apport d'un certain nombre d'actions qui, combinées aux titres déjà détenus par Sanofi et ses filiales, représentent au moins la majorité des actions en circulation.



