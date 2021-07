Sanofi : 'partenaire Premium' des Jeux Olympiques 2024

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le géant de la santé Sanofi annonce devenir partenaire Premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, 'occasion unique d'associer ses 100.000 collaborateurs à l'un des plus grands événements sportifs au monde'.



'En soutenant les Jeux Olympiques et Paralympiques, Sanofi confirme sa stratégie d'impact sociétal et affirme son attachement aux valeurs d'inclusion, de diversité et d'ouverture au monde mais aussi son ambition environnementale', explique-t-il.



Le groupe ajouter 'saluer la volonté de Paris 2024 de vouloir rendre les Jeux encore plus ouverts au public, plus durables' et 'souhaiter vivement contribuer à mettre en lumière les bienfaits de l'activité physique sur la santé'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.