Sanofi : Oddoconfirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Sanofi, avec un objectif de cours de 108 euros.



Alors que le laboratoire tiendra aujourd'hui son CMD (journée des investisseurs), Oddo rapporte que Sanofi maintient sa guidance à moyen-terme sur sa division Vaccins et accélère son pipeline vaccin par l'intermédiaire de sa nouvelle plateforme à ARNm. Le bureau d'analyses souligne toutefois l'absence de nouvelle sur le candidat vaccin Covid.



Sur le long terme, Sanofi table sur une croissance de l'activité Vaccins de 5-9% sur la période 2018/25, quand le consensus est à 7,9% et qu'Oddo est plus prudent, à 7,1%.



'Les thématiques abordées sont en ligne avec les attentes actuelles. Nous ne voyons pas de changements fondamentaux dans les attentes du consensus sur la franchise suite à ce CMD', conclut l'analyste.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.