Sanofi : Oddo reste à 'surperformance' sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de ' surperfomance ' sur le titre Sanofi, avec un objectif de cours inchangé de 108 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que selon Bloomberg, Sanofi aurait conclu un accord à l'amiable pour l'arrêt de poursuites déposées en Californie par un patient dont le cancer de la vessie aurait été causé par la prise de Zantac.



Selon Oddo, cette résolution pourrait constituer la première étape d'un accord plus global qui permettrait enfin de tirer un trait sur cette affaire.



Dans ses modèles, le broker avait d'ailleurs enregistré une provision de l'ordre de 4 MdsE dans le cadre d'une résolution complète du litige, modélisation qui constituait un ' worst case scenario ', précise Oddo.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.