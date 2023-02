Sanofi : Oddo réduit légèrement sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Sanofi, avec un objectif de cours réduit de 107 à 105 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que les résultats du T4 ont conduit à mettre le titre sous pression. Oddo retient deux points: i/ une guidance globalement prudente sur l'année 2023 (même si en ligne à tcc, selon nous) et ii/des questionnements sur Tolebrutinib.



Selon Oddo, cette année sera la plus ' challenging ' pour Sanofi avec la perte du brevet d'Aubagio d'un côté et le lancement d'Altuviiio et Beyfortus de l'autre.



'Nous restons convaincus par l'histoire de Sanofi et la pression récente du cours accentue l'opportunité d'investissement', indique le broker.



'Avec un PE qui présente une décote de 25% sur la moyenne sectorielle, le PEG est très attractif. Un succès à court terme de Dupixent dans la COPD serait le catalyseur d'un début de rerating', conclut l'analyste.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.