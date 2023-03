Sanofi : Le titre progresse après une note positive

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Sanofi signe l'une des plus fortes hausses du CAC 40 ce lundi à la Bourse de Paris dans le sillage d'une note favorable de Barclays, qui a relevé son conseil sur la valeur.



Dans une étude consacrée au secteur pharmaceutique européen, l'analyste indique avoir relevé sa recommandation sur le laboratoire français à 'surpondérer' suite aux résultats cliniques 'impressionnants' dévoilés la semaine passée concernant le Dupixent dans la BPCO.



L'intermédiaire a également rehaussé son objectif de cours sur le titre, qui passe de 90 à 115 euros.



Dans sa note, Barclays explique désormais s'attendre à des ventes annuelles de 22 milliards d'euros pour Dupixent à horizon 2030, contre une prévision de 16,5 milliards d'euros jusqu'à là.



Selon lui, ce développement met en évidence le côté 'value' de l'action Sanofi, c'est-à-dire son aspect faiblement valorisé au regard d'autres titres comme GSK ou Novartis.



Vers 10h50, l'action Sanofi progressait de 2,1%, à comparer avec un gain de 0,9% pour l'indice CAC 40.



