Sanofi : Le titre grimpe, Berenberg juge le titre bon marché

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Sanofi signe mardi matin la plus forte hausse du CAC 40 à la Bourse de Paris, alors que Berenberg juge le titre faiblement valorisé en dépit d'un 'pipeline' qui tend à s'améliorer.



Vers 11h30, le titre monte de 1,2% alors qu'au même moment l'indice CAC 40 se replie de 0,5%.



Dans une note, Berenberg rappelle que le groupe pharmaceutique affiche une valorisation boursière décotée depuis maintenant plus de dix ans en raison de son incapacité à bâtir un portefeuille de projets de médicaments jugé attractif.



L'analyste, qui rappelle que les efforts en matière de recherche et développement (R&D) mettent du temps à se matérialiser, explique avoir pourtant observé des premiers signes d'amélioration au niveau de la rentabilité des investissements R&D du laboratoire.



Au vu de la valorisation déprimée du titre, Berenberg estime que le risque de déception relatif au 'pipeline' est désormais limité alors que que de bonnes surprises éventuelles ne sont, de son point de vue, pas intégrées dans les cours.



Dans ce contexte, l'intermédiaire relève son conseil sur le titre de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 107 à 115 euros.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.