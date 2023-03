Sanofi : Jefferies salue des données positives pour Dupixent

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 120 euros sur Sanofi, saluant la parution de données de phase III positives pour son médicament-phare Dupixent dans la BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive).



'Dupixent a significativement réduit les exacerbations et amélioré la fonction pulmonaire, et pourrait ainsi être le premier médicament biologique approuvé pour cette importante opportunité de marché si le deuxième essai réussit au premier semestre 2024', souligne-t-il.



Le broker précise que son estimation de ventes pour Dupixent de 20 milliards d'euros à horizon 2031 ne comprend que 0,7 milliard pour la BPCO, impliquant donc du potentiel de hausse pour le BPA à long terme du groupe de santé en cas de succès.



