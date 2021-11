Sanofi : Investissement dans le capital d'Owkin

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce un investissement de 180 millions de dollars dans le capital d'Owkin, entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle et la médecine de précision qui élabore des modèles d'intelligence artificielle prédictifs appliqués à la biomédecine.



Une nouvelle collaboration stratégique sera mise en place autour de programmes de recherche et développement sur quatre formes de cancer, prévoyant un paiement initial de 90 millions de dollars échelonné sur trois ans, assorti de paiements d'étape supplémentaires.



Les initiatives combinées des deux entreprises permettront de bâtir de solides modèles de maladies, tout en préservant la confidentialité d'importants ensembles de données provenant de différents établissements de recherche et hôpitaux.



