Sanofi : Hausse du titre après les résultats trimestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi gagne plus de 1,5% à Paris, après la publication, ce matin, de ses résultats trimestriels. Le laboratoire a annoncé des ventes de 8,7 MdsE au titre du 2e trimestre, soit une hausse de 12,4% à taux de change constants, essentiellement grâce aux ventes de Dupixent (+56,6%) et aux vaccins (+16,2%), précise le laboratoire.



A 2,2 MdsE au 2e trimestre, le résultat opérationnel des activités progresse de 13,8% à taux de change constants par rapport à la même période douze mois plus tôt.



Finalement, le résultat net ajusté trimestriel ressort à 1,7MdE, en hausse de 16,8% à taux de change constants par rapport au 2e trimestre 2020, soit un BNPA ajusté de 1,38 euro.



' Nous continuons à mettre en oeuvre notre stratégie Play to Win et la dynamique du deuxième trimestre nous rend confiants pour le reste de l'année. Ainsi, nous relevons nos perspectives de croissance du BNPA des activités 2021 à environ 12% ', indique Paul Hudson, directeur général de Sanofi.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.