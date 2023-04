Sanofi : Hausse de 11% du BNPA au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi publie un BNPA des activités de 2,16 euros au titre des trois premiers mois de 2023, en hausse de 11,3% en brut et de 11,9% à TCC (taux de changes constants) pour un chiffre d'affaires net de plus de 10,2 milliards d'euros, en augmentation de 5,7% (+5,5% à TCC).



'Nous démarrons l'année avec de solides résultats, grâce à une croissance à deux chiffres des ventes de médecine de spécialités, des vaccins et de la santé grand public', souligne le DG Paul Hudson, qui pointe en particulier une forte performance de Dupixent.



Sanofi anticipe une croissance du BNPA des activités 2023 'dans le bas de la fourchette à un chiffre' à TCC, sauf événements majeurs défavorables imprévus, l'effet des changes sur le BNPA des activités 2023 étant estimé à environ -5,5 à -6,5%.



