Sanofi : Goldman Sachs relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs estime que les systèmes de santé dans le monde reviennent à une situation plus normale qu'au 1er trimestre 2021, ce qui devrait se traduire par une saison de publication robuste.



' Sanofi doit publier ses résultats du 2ème trimestre 2021 le 29 juillet. Nous prévoyons un chiffre d'affaires du Groupe 8,37 milliards d'euros et un BPA des activités de 1,31 E par rapport au consensus Visible Alpha de 8,36 milliards d'euros et 1,21 E. Cela correspond à un taux de croissance du BPA des activités de 20% par rapport au BPA du 2T20 de 1,18 E ' indique l'analyste.



' Compte tenu de la solidité des résultats de Sanofi au 1er trimestre 21 et de nos perspectives supérieures au consensus pour le 2ème trimestre, nous voyons un risque pour les prévisions de Sanofi pour 2021 '.



Goldman Sachs maintient son conseil à achat sur Sanofi avec un objectif de cours de 109 E (contre 105 E).



