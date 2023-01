Sanofi : Extension de l'AMM pour Dupixent dans l'UE

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que Bruxelles a étendu l'autorisation de mise sur le marché (AMM) de son Dupixent dans l'UE, en faisant le premier et le seul médicament ciblé indiqué expressément pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles en Europe et aux États-Unis.



L'AMM pour cette maladie inflammatoire chronique concerne l'adulte et l'adolescent à partir de 12 ans, pesant au moins 40 kg et inadéquatement contrôlés par des médicaments conventionnels, intolérants à ces médicaments ou auxquels ils sont déconseillés.



Environ 60% des patients de 12 ans et plus traités par Dupixent 300 mg une fois par semaine dans le cadre d'un essai pivot ont présenté une rémission histologique, de même qu'une amélioration significative de leur capacité à avaler, comparativement au placebo.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.