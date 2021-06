Sanofi : Essai d'un vaccin à ARNm contre la grippe

(CercleFinance.com) - Sanofi Pasteur, entité commerciale globale Vaccins de Sanofi, et Translate Bio, entreprise spécialisée dans le développement de médicaments à ARN messager (ARNm), ont débuté un essai clinique de phase I en vue d'évaluer un vaccin à ARNm expérimental contre la grippe saisonnière.



'L'actuellepandémienous a permis de constater combien la technologie de l'ARNm était prometteuseet nous allons à présent chercher à l'étendre à des vaccins annuels choisis',souligne Jean-François Toussaint, Responsable Monde, Recherche et Développement, de Sanofi Pasteur.



