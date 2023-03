Sanofi : Données positives pour Dupixent dans la BPCO

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que son Dupixent pourrait devenir le premier médicament biologique contre la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), après une étude pivot de phase III montrant une réduction significative des exacerbations, comparé à un placebo.



Chez des adultes sous traitement inhalé standard maximal (trithérapie) et présentant une BPCO non contrôlée avec signature inflammatoire de type 2, le produit a atteint son critère d'évaluation primaire et l'ensemble de ses critères d'évaluation secondaires.



Dupixent a ainsi permis d'obtenir une diminution de 30% des exacerbations aiguës modérées ou sévères de la BPCO, ainsi que des améliorations significatives de la fonction respiratoire, de la qualité de vie et des symptômes respiratoires dus à cette maladie.



La BPCO, troisième grande cause de décès dans le monde et pour laquelle aucun nouveau traitement n'a été approuvé depuis plus de dix ans, est la septième maladie dans laquelle Dupixent a donné des résultats positifs dans le cadre d'un essai clinique pivot.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.