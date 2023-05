Sanofi : Données positives de phase II dans la SEP

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi fait part de données positives de phase II relatives au frexalimab, un nouvel anticorps anti-CD40L expérimental, qui 'montrent une réduction significative de l'activité de la maladie chez des patients atteints de sclérose en plaques (SEP) récurrente-rémittente'.



Le frexalimab a atteint son critère d'évaluation primaire avec une réduction de 89% des nouvelles lésions cérébrales en T1 rehaussées par le gadolinium après 12 semaines de traitement, dans le groupe ayant reçu la dose la plus élevée, comparativement au placebo.



Sanofi prévoit de lancer des essais pivots dans le traitement de la sclérose en plaques au début de 2024, soulignant que dans cette maladie, 'les options thérapeutiques hautement efficaces et bien tolérées font encore cruellement défaut'.



