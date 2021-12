Sanofi : Données positives dans la dermatite atopique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi fait part de résultats positifs de phase III concernant son Dupixent (dupilumab) dans la dermatite atopique modérée à sévère non contrôlée, résultats qui seront présentées ce jour à la conférence Revolutionizing Atopic Dermatitis 2021 (RAD 2021).



L'ajout de Dupixent à un traitement standard par corticoïdes à usage topique améliore significativement la cicatrisation de la peau et réduit la sévérité globale de la maladie ainsi que les démangeaisons chez les nourrissons et enfants âgés de six mois à cinq ans.



L'essai pivot a ainsi atteint l'ensemble de ses critères d'évaluation primaires et secondaires et conforté le profil de sécurité de Dupixent. Des soumissions réglementaires sont prévues dans le monde dans les prochains mois, à commencer par les États-Unis d'ici fin 2021.



