Sanofi : Données positives dans la dermatite atopique

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que les résultats d'une étude de phase IIa ont montré que l'amlitélimab -un anticorps monoclonal ciblant un régulateur clé du système immunitaire (l'OX40L)- améliorait significativement les signes et symptômes de la dermatite atopique modérée à sévère, avec un bon profil de tolérance.



Le Pr Stephan Weidinger, directeur adjoint et professeur au département de dermatologie et d'allergie à l'Hôpital universitaire du Schleswig-Holstein a jugé ces résultats préliminaires 'enthousiasmants' et s'est dit impatient d'obtenir confirmation de ces données dans le cadre des prochains essais cliniques.



Selon Sanofi, l'amlitélimab a ainsi le potentiel de devenir le premier anticorps monoclonal anti-OX40-ligand de sa classe pharmacothérapeutique pour les adultes atteints de dermatite atopique modérée à sévère.





