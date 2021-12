Sanofi : Données de phase III positives pour le fitusiran

(CercleFinance.com) - Sanofi fait part de données positives de deux études de phase III ayant évalué son fitusiran, pour le traitement prophylactique des hémophilies A et B, avec ou sans inhibiteurs, de l'adolescent et de l'adulte, lors du Congrès annuel de l'American Society of Hematology.



Ces deux études ont atteint leurs critères d'évaluation primaires et secondaires, avec des améliorations significatives et cliniquement importantes en termes de prévention des saignements, dans toutes les populations de l'étude.



'Dans les deux études, le traitement prophylactique par fitusiran a permis d'obtenir une réduction plus de 89% du taux de saignements annualisé, comparativement aux groupes témoins', précise le géant français de la santé.



