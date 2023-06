Sanofi : Données d'étude positives en dermatite atopique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi fait part de premières données positives de l'étude de phase IIb STREAM-AD, portant sur l'Amlitelimab dans le traitement de la dermatite atopique chez l'adulte, qui 'confortent son potentiel de premier et de meilleur anticorps monoclonal anti-OX40L de sa catégorie'.



L'amlitelimab a permis d'observer des améliorations statistiquement significatives des signes et symptômes de la maladie, atteignant son critère d'évaluation primaire. Il a été bien toléré, quelles que soient les doses, et aucun nouveau signal de sécurité n'a été détecté.



Les résultats détaillés de cet essai seront présentés dans le cadre d'un prochain congrès scientifique. L'amlitelimab est actuellement en développement clinique et aucun organisme de réglementation n'a encore évalué ses profils de sécurité et d'efficacité.



