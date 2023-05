Sanofi : Deutsche Bank passe à 'vendre'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a annoncé mardi avoir dégradé sa recommandation sur le titre Sanofi, passant à 'vendre' sur la valeur, contre 'conserver' jusqu'ici.



Dans une note de recherche, les analystes de Deutsche Bank reviennent sur la publication de premier trimestre jugée 'mitigée' du laboratoire, tout en s'inquiétant d'une possible arrivée à un pic des ventes du Dupixent.



S'ils estiment que la réussite de la récente étude clinique dans la BPCO constitue une victoire incontestable, les professionnels ne s'attendent pas à ce que les prochaines données sur le composé suscitent le même enthousiasme, maintenant que son mécanisme d'action est avéré.



Le bureau d'études ajoute que le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement devrait rester tributaire de la publication de nouvelles données au premier semestre 2024, date à laquelle devraient également paraître les résultats cliniques sur le Nucala, un autre traitement anti-BPCO mis au point par GSK.



Son objectif de cours reste inchangé, à 90 euros.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.