Sanofi : Des données de phase III positives dans l'UCS

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce qu'un essai pivot de phase III évaluant Dupixent (dupilumab) chez des patients souffrant d'urticaire chronique spontanée (UCS) modérée à sévère, a atteint ses critères d'évaluation principaux et l'ensemble de ses critères secondaires clés à 24 semaines.



L'ajout de Dupixent à un traitement par antihistaminiques a permis d'obtenir une réduction significative des démangeaisons et de l'urticaire chez les patients n'ayant jamais reçu de médicament biologique, comparativement à ceux traités par antihistaminiques seulement.



Les données continuent de renforcer le profil de sécurité bien établi de Dupixent. Environ 300.000 personnes aux États-Unis souffrent d'une UCS modérée à sévère qui ne répond pas adéquatement à un traitement par antihistaminiques seulement.



