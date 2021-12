Sanofi : Confiant dans les perspectives de l'activité vaccins

(CercleFinance.com) - A l'occasion d'une conférence dédiée aux vaccins, où il présente un portefeuille de plusieurs candidats vaccins innovants, Sanofi confirme ses prévisions de ventes à moyen terme pour son activité vaccins annoncées lors du Capital Markets Day de 2019.



Le géant de la santé table ainsi sur une croissance à moyen terme des ventes de l'activité vaccins à un chiffre, situé dans une fourchette moyenne à supérieure, et a pour objectif de plus que doubler les ventes de l'activité d'ici à la fin de cette décennie.



Sanofi revendique un riche portefeuille de vaccins innovants en développement, avec un total de 10 candidats vaccins prévus en phase clinique à l'horizon 2025, dont six issus du nouveau centre d'excellence dédié aux vaccins à ARNm.



