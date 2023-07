Sanofi : Collaboration stratégique avec Recludix Pharma

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Recludix Pharma a annoncé jeudi la signature d'un accord de collaboration stratégique avec Sanofi afin de développer un nouveau traitement dans les domaines de l'immunologie et de l'inflammation.



Aux termes du partenariat, le laboratoire biopharmaceutique américain va accorder à Sanofi les droits de commercialisation mondiaux sur son projet de petite molécule administrée par voie orale inhibant la voie STAT6, soupçonnée de jouer un rôle important dans de nombreuses maladies dermatologiques et respiratoires.



En contrepartie, Recludix va recevoir un versement initial de 125 millions de dollars, un montant auquel pourrait s'ajouter 1,2 milliard de dollars sous forme de paiements d'étape et de redevances sur les éventuelles ventes du produit.



